"Ci abbiamo creduto fin all'inizio e abbiamo avuto ragione. Sentivamo che la gente era entusiasta, avvertivamo la loro gioia di poter sostenere una segretaria come Elly”. Lo scrive sui social la deputata PD Giovanna Iacono. “Il risultato che ricaviamo da queste primarie non è solo questa vittoria bellissima ed entusiasmante, ma un messaggio chiaro che arriva da oltre un milione di persone che hanno voluto un partito che sappia nuovamente guardare alle fragilità, al mondo del precariato, alle emergenze ambientali e climatiche. Che torni ad essere la casa della sinistra, in un momento in cui le destre più nere tornano ad organizzarsi”.