"È una bella manifestazione, la piazza è piena e questo è un bene. Tutte le volte che le piazze si riempiono e un pezzo di popolo si mobilita è una buona notizia. E come dico sempre, ogni occasione di convergenza è un'occasione importante, ogni occasione di unità è un'occasione importante. C'è una pessima destra e a tutti e tutte noi spetta il compito di farsi carico della costruzione dell'alternativa".

Così Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato Avs, al suo arrivo in piazza del Popolo per la manifestazione del Pd. ''Ci sono differenze, certo, anche con il partito democratico, non vanno nascoste ma - continua - bisogna avere la forza di provare a costruire convergenze, ciascuno portando il proprio contributo. Noi siamo abituati a fare così e per questo siamo qui oggi''.