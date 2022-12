"Il congresso Pd sarà una festa e non sarà certamente un conflitto tra persone". Così Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, a margine del festival 'L'Italia delle Regioni' al Palazzo Lombardia di Milano. "Questa festa ovviamente ha delle preferenze - ha aggiunto - e ognuno sceglierà il proprio candidato e lo voterà". Ma "non credo che ci sia bisogno di andare via. Il problema del Pd non è chi va via - ha concluso - come credo abbia detto Schlein, ma chi deve entrare nel partito e si deve iscrivere".