"Noi governatori ragioniamo sulle cose che sono utili o non utili ai cittadini. Se il PD lavorasse su queste cose anziché sui rave abusivi e sul reintegro dei No Vax... non si può lavorare solo sulla fuffa". Lo dice Michele Emiliano, presidente Pd della Regione Puglia, a 'L'Aria che Tira' su La7.