"Sono fra coloro che ritengono che i tempi del Congresso del PD non sono una variabile indipendente. Perché la priorità non è chiuderci nella nostra discussione, ma mettere in campo una forte iniziativa nel Paese. E quindi penso che non si debba perdere tempo e avviarci subito al Congresso che va fatto con serietà ed impegno. Per questo concordo con la relazione del Segretario Letta dove ha indicato tempi certi ed un percorso ben definito. Ora mettiamoci al lavoro con il massimo di unità e con la volontà di rilanciare il grande progetto del Partito Democratico".

Lo ha detto Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico, intervenendo oggi alla Direzione Nazionale.