"Io segretario del Pd? Quante volte ci ho pensato, ma la propensione al masochismo non è arrivata fino a questo punto, mi sono fermato a metà strada. Ma non escludiamo niente". A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a 'Omnibus' su La7.

"Non escludiamo niente - ha aggiunto - intanto facciamo una battaglia per diventare forza politica credibile e autorevole, non imbarazzante come è oggi, e per persuadere la maggioranza del popolo italiano che è possibile un governo che migliori un po' di più la vita delle persone, soprattutto più deboli", ha concluso De Luca.