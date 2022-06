“Dalla sede dell’Ordine dei medici a quella del Partito Democratico a Bergamo. Non è solo un ignobile e codardo atto di vandalismo. Oltre alla solidarietà e vicinanza all’Ordine dei medici e alle professioni sanitarie siamo convintamente fieri di aver sostenuto in tutte le sedi istituzionali e nella comunità l’importanza di affidarci alla scienza e alla prevenzione oltre che di conseguenze gravi di malattie grazie ai vaccini. È tanto amaro e inqualificabile usare paragoni con il nazismo ed il genocidio. Non è solo frutto di ignoranza. Ancora una volta presi di mira per le nostre posizioni a tutela della salute di tutti i cittadini. Con leggerezza dimentichiamo quanto accaduto e proprio ora che la luce in fondo al doloroso tunnel della pandemia si vede, non saranno fanatici ideologici a farci vacillare. Andremo avanti nella stessa direzione in attesa che le forze dell’ordine faccia chiarezza sull’accaduto".

Così Elena Carnevali, capogruppo Pd in commissione Affari sociali della Camera.