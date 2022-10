La proposta del terzo polo è "tutta concentrata sulla ricostruzione di un welfare funzionante. Non abbiamo proposto mirabolanti tagli di tasse, aumento di sussidi, pensioni per tutti come i 5s e la destra populista. Abbiamo messo al centro del programma gli investimenti sulla scuola e sulla sanità, come capitoli su cui costruire un patto generazionale". Lo scrive Carlo Calenda, leader di Azione, in una lettera aperta indirizzata al Pd e pubblicata su 'Repubblica'.