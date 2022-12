"Voglio un Partito democratico che sia più popolare che stia di più in mezzo alle persone". Così il candidato alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini, parlando con i giornalisti a Lamezia Terme, prima tappa di un tour in corso oggi in Calabria. "Un po' come ho sempre fatto io facendo politica per tanti anni", ha aggiunto il governatore dell'Emilia-Romagna.