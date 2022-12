"Il fatto che io abbia deciso di partire da Bari e dalla Puglia", "è perché innanzitutto volevo partire dal Mezzogiorno per la questione meridionale: dev'essere una grande questione centrale per il Paese. Non possiamo avere un Paese che va a troppe velocità diverse". Lo ha detto a Bari Stafano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, a margine di un incontro. "Sono voluto partire da una regione e da una città che sono entrambe amministrate molto bene", ha aggiunto Bonaccini elogiando "la qualità degli amministratori locali, che sapete io voglio far diventare centrali nel futuro gruppo dirigente del partito democratico".