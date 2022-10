"A chi dice di sciogliere il Pd, consiglio di parlare con i nostri iscritti. Dire da qualche salotto comodo a chi alza e abbassa le saracinesche di un partito 'non siete all'altezza, scioglietevi', è inaccettabile. Noi non siamo un partito di proprietà di qualcuno, facciamo politica in maniera libera e la politica per noi non è un algoritmo. Il Pd ne uscirà con le regole della democrazia". Così Francesco Boccia, commissario regionale del Pd, a Napoli durante un appuntamento con la stampa per l'analisi del voto in Campania.