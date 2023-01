“Archiviato l’accordo di ieri in Direzione sulle regole per il voto al congresso, adesso possiamo parlare solo di contenuti: di lavoro, della battaglia che il PD dovrà fare con la pericolosa proposta di autonomia di Calderoli, di lotta al consumo del suolo e difesa dell’ambiente, di democrazia economica in un tempo in cui le diseguaglianze sono aumentate. Sono questi i temi identitari di una grande forza progressista come il PD. Tutto questo avrà ancora più forza se la partecipazione alle primarie sarà ampia e Elly Schlein è la candidata che più di tutti favorisce la più ampia partecipazione e riporta dentro il Partito democratico l’entusiasmo di tanti elettori”. Così Francesco Boccia, senatore PD e coordinatore della mozione Schlein, ai microfoni di Trm, uscendo dal Senato.