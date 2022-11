Per la segreteria del Pd "abbiamo in campo candidature importanti. Non sono le sole: penso che nei prossimi giorni potranno emergerne delle altre". Goffredo Bettini, esponente del Partito democratico, lo dice a Omnibus su La7, commentando la candidatura di Stefano Bonacciani arrivata ieri dopo quelle di De Micheli e Schlein. A chi gli chiede un commento sulle 'correnti' che dividono il partito risponde: "Molti anni fa ho fatto una battaglia frontale sulle correnti. Per anni sono rimasto solo, il Pd è vissuto di correnti e oggi chi le correnti ha frequentate e chi dalle correnti è stato espresso in Parlamento fa una battaglia. Non ho mai partecipato ad alcuna corrente, ho espresso le mie idee in maniera libera e per questo ho pagato dei prezzi"