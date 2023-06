"La scelta dell'ex candidato alla presidenza della Regione Lazio, D'Amato, di lasciare il Pd dopo avere partecipato alla manifestazione dei cinquestelle e dei 'passamontagna', dimostra che la guida Schlein porta a una deriva populista e minoritaria". Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "È interesse anche nostro avere un'opposizione di Governo che punti a essere alternativa e che abbia credibilità, mentre dobbiamo assistere a scene come quella di ieri in cui si usano parole anni settanta, con termini infelici che possono soffiare sul fuoco del disagio. Se il Pd e i cinquestelle vogliono continuare così - conclude Antoniozzi - scelgano almeno termini prudenti, nella consapevolezza che la loro unione politica non ha futuro".