"Enrico Letta mi ha chiesto di correre come capolista alla Camera in Basilicata dopo la rinuncia di @RaffaeleLaRegin . Come sempre, la mia candidatura è al servizio della nostra comunità. Grazie Raffaele, hai dimostrato amore per il @pdnetwork. Adesso facciamo vincere il Sud. Uniti". Così su Twitter Vincenzo Amendola, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega Affari UE.

