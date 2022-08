Trasformare le sfide organizzative che l’innovazione digitale pone al mondo del lavoro in reali opportunità per le persone e le comunità territoriali meridionali. Questo è l’argomento dell’Agorà democratica - #smartworking #southworking - organizzata per domani, 5 agosto, a Pizzo (VV). Nella suggestiva cornice del centro storico napitino esperti e testimoni privilegiati, saranno chiamati a condividere esperienze e riflessioni utili per trasformare le potenzialità offerte dal lavoro prestato da remoto in strumento concreto di valorizzazione dei nostri borghi, da attrezzare non solo con una infrastrutturazione materiale e immateriale funzionale (dorsali digitali e spazi di coworking, tanto per fare qualche esempio), ma anche con un assetto adeguato dei servizi necessari per assicurare la residenzialità. Introdotti da Antonio Viscomi, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, e moderati da Paola Sorace, ne discuteranno: Roberto Ceravolo (Vodafone), Francesco Biacca (EverMind), Mario Mirabile (Southworking), Alessia Corigliano (esperta marketing), Domenico Marino (economista UniRC), Marco Schirripa (giurista UniRC), Francesco Cicione (Entopan), Francesca Conocchiella (Kalacouture), Francesco Esposito (Fismu) e Angelo Sposato (Cgil Calabria). A loro si affiancheranno, in un indirizzo di saluto, Carlo Capocasale e Giovanni Di Bartolo (segretari Pd del circolo di Pizzo e della federazione provinciale di Vibo). Le conclusioni - e quindi le proposte da portare avanti in sede regionale e nazionale - saranno affidate a Nicola Irto, segretario regionale e a Debora Serracchiani, presidente del gruppo Pd alla Camera.