Domenica 21 gennaio il Partito Comunista Italiano celebrerà a Livorno, come di consueto, il 103° anniversario della fondazione del Partito.

La giornata comincerà alle 9:00 al Cimitero dei Lupi per l'omaggio ai militanti scomparsi, seguito alle 11:00 dal presidio della Federazione Giovanile Comunista davanti al Teatro San Marco. Alle 15:00, presso la Sala Montecitorio del Palazzo dei Portuali (via San Giovanni 13), si terrà l'incontro "Comunisti oggi", introdotto dal Segretario regionale Marco Barzanti, con la relazione del Segretario nazionale Mauro Alboresi. Le celebrazioni si concluderanno con il presidio del Partito al Teatro San Marco, previsto per le 17:30.

Per tutti i lavoratori e per tutti coloro che credono nella possibilità di cambiare insieme un sistema sociale e economico che di giorno in giorno mostra il proprio cedimento, l'anniversario è occasione per mantenere viva la memoria storica ma anche per discutere le prospettive per il futuro.