La mattina di domenica 15 ottobre 2023, presso il Circolo ARCI “29 Martiri”, in via di Cantagallo 250 a Prato, si terrà dalle 10 alle 12 il primo Congresso per la costituzione della Federazione pratese del Partito Comunista Italiano, con la partecipazione della Federazione Giovanile Comunista Italiana. Presenti Nuccio Marotta, della Segreteria regionale del Partito, e Marco Barzanti, Segretario regionale.

Nell’occasione la nuova Federazione del PCI e la cellula locale della FGCI saranno rispettivamente intitolate alla partigiana Ofelia Giugni e al partigiano Spartaco Guasti.

Tutta la stampa è invitata a partecipare per un incontro con il Segretario regionale e con il nuovo Segretario della Federazione pratese, che sarà eletto alla fine dei lavori del Congresso.