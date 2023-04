"Sono vicino in questo momento difficile a Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia, nostro storico militante con cui ho collaborato per tanti anni, anche quando ricopriva incarichi interni al movimento, per esempio come segretario provinciale di Pavia.

Un amico, uno di noi, che spero di rivedere al più presto in buona salute,

pronto a riprendere il suo incarico di primo cittadino della sua splendida città.

Ho trascorso gli ultimi undici anni combattendo un tumore, subendo ricoveri ospedalieri e operazioni chirurgiche: per cui, e non sono parole vuote le mie data la mia esperienza, sono veramente vicino con il cuore all’amico Fracassi in questo momento di battaglia".

Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e per l’Autonomia