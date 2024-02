"La premier Giorgia Meloni ha detto che non berrà alcol per Quaresima? Spero che quando dice certe cose sia un po' alticcia, tipo quando ieri ha detto che si erano spesi 1 miliardo di euro per il Superbonus nei castelli e invece la cifra è di 1 milione...". Lo afferma il capogruppo del M5s al Senato Stefano Patuanelli, ospite a 'Un Giorno da Pecora'.

"Ora sempre alleanze col Pd? Non sempre ma quando ci sono le condizioni per farlo, vincere si può ma bisogna costruire una base su cui governare. Se si andasse a votare alle politiche ora si dovrebbe andare insieme”, aggiunge.

Per la "la Basilicata: serve la persona giusta, Speranza sarebbe un ottimo presidente di Regione ma credo che ci sia bisogno di lui anche a livello nazionale", osserva il senatore dei 5Stelle.