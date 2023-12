"La linea di Forza Italia, espressa in una intervista dal Segretario Nazionale Antonio Tajani, è una linea del buon senso. Noi non abbiamo problemi o imbarazzi, a dirci a favore del regolamento MES. Non stiamo prendendo i soldi del MES, questo è sempre bene ricordarlo".

Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito, intervenendo a Metropolis.

Per quanto riguarda il Patto di Stabilità, Cattaneo ha sottolineato: "io non dico che l'Italia debba avere una situazione di privilegio, ma le regole non possono essere lineari e uguali per tutti, e devono tenere in conto quelle che sono le specificità del nostro Paese che deve rientrare dal suo debito. Questo lo dobbiamo prima di tutto a noi stessi, non all'Europa, perché quest'anno paghiamo 100 miliardi di interessi sul debito, quindi un conto salato. Nelle ultime settimane qualche segnale positivo c'è stato: stiamo convincendo gli altri Paesi che le regole uguali per tutti non vanno bene, ma che è necessario tenere conto delle specificità. Su questo presupposto si cercano alleanze con chiunque ci voglia stare. Speriamo poi che la fase di tassi così alti, che hanno comportato una stretta veramente dolorosa su famiglie e imprese, sia finita e possiamo quindi guardare al futuro con un po' più di serenità", ha concluso.