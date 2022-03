"La sottoscrizione del Patto per Napoli, avvenuta oggi al Maschio Angioino, è il simbolo della serietà della politica. In campagna elettorale la coalizione di centrosinistra unita si era impegnata con il candidato sindaco Gaetano Manfredi a presentare in Parlamento misure legislative coerenti con il piano di risanamento presentato. Quelle risorse, che si legano a una nuova stagione di diritti da assicurare ai più deboli e di doveri della classe politica napoletana sono decisive per salvare Napoli e per farla tornare protagonista nel Mezzogiorno e nel resto del Paese. La serietà del Sindaco Gaetano Manfredi e il sostegno politico del Partito democratico e di tutti i partiti di centrosinistra hanno portato alla definizione di un quadro normativo coerente con gli impegni assunti. Oggi, quegli impegni presi in campagna elettorale sono stati definitivamente onorati e possono diventare un modello da replicare anche in altre grandi città in condizioni simili, a partire da Palermo. Un patto sulle grandi questioni economiche e sociali per ripianare il disavanzo, rilanciare gli investimenti e superare i divari per garantire a tutti i servizi pubblici essenziali sono gli impegni che devono assumere i partiti durante le campagne elettorali, evitando inutili propagande. Oggi da Napoli viene un bel segnale anche per la politica che assume un impegno e lo mantiene”. Così Francesco Boccia, deputato PD e Responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, commenta la firma del Patto per Napoli avvenuta a Napoli alla presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi.