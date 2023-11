Mi sembra che si stiano facendo dei passi in avanti perché ci si sta rendendo conto che il ritorno alle vecchie regole sarebbe dannoso per la nostra economia ma si tratta di passi ancora insufficienti, bisogna lavorare molto e di più. Non c'è un'attuale proposta ma ce ne sono varie. Se devo impegnarmi a rispettare un patto che non posso rispettare il problema me lo devo porre".

Così sul Patto di Stabilità la premier Giorgia Meloni dopo il bilaterale a Zagabria. "Sappiamo che il Pnrr, una volta che lo mettiamo a terra, avrà un moltiplicatore positivo, ma oggi è un impegno e una spesa. Quello che stiamo cercando di fare è una soluzione sostenibile", aggiunge.