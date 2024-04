“La Lega al Parlamento europeo si asterrà sui testi della riforma del Patto di Stabilità. Una serie di provvedimenti che, sebbene migliorati rispetto alla proposta iniziale grazie al lavoro e all’impegno del ministro Giorgetti, rappresentano un compromesso che purtroppo presenta ancora elementi critici. Un’occasione mancata da parte dell’Ue, che anziché puntare su un netto cambiamento rispetto al passato, ha scelto di non voltare radicalmente pagina rispetto a un modello economico che ha mostrato in questi anni tutti i suoi limiti, in cui prevale l’aspetto dell’austerity. Con un’altra maggioranza in Europa, nei prossimi anni sarà possibile apportare quelle modifiche necessarie, verso una maggiore flessibilità e più investimenti pubblici”.

Così dalla Lega al Parlamento europeo.