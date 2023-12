Sono proseguite le negoziazioni sul Patto di Stabilità ma sono "scarse" le possibilità di un accordo entro la prossima settimana. Così ad Atreju il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ribadendo che non si possa chiudere in videocollegamento un'intesa "che condiziona l'Italia per i prossimi anni" e un Ecofin "in presenza è più opportuno". Inoltre, spiega il ministro, il negoziato andrà avanti finché "ci saranno condizioni anche politicamente diverse".