“Le società a partecipazione pubblica, come Eni, Enel, Leonardo, Fincantieri, Cassa depositi e prestiti, SACE, Invitalia e Poste italiane, hanno attivato rapporti di consulenza o collaborazione con l’ex Presidente del Consiglio Massimo D’Alema e con la società Ernst&Young?

Sono le domande poste in una interpellanza al Ministro dell'Economia dal deputato di Italia Viva Roberto Giachetti

“Dalle dichiarazioni di D’Alema in recenti interviste, nonché dalle inchieste di alcuni quotidiani come La Verità, sembrerebbe emergere un suo chiaro coinvolgimento nelle attività di alcune delle società partecipate italiane, che compaiono anche a più riprese nel portfolio della Ernst&Young, con cui l’ex Presidente del Consiglio collabora. Quello che resta tutt’altro che chiaro – conclude - è quale sia il tipo e il grado di coinvolgimento di D’Alema nelle operazioni delle principali partecipate italiane, che appunto interpretano un ruolo di primo piano per il perseguimento dell’interesse nazionale”.