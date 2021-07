"La notizia del primo via libera ufficiale sulla questione dell’Alta Velocità a Parma è positiva non solo per il territorio del parmense ma per tutta l’Emilia-Romagna. Oggi l’Intesa firmata a Roma, al Ministero delle Infrastrutture, apre finalmente un importante scenario sul fronte della mobilità per questo territorio che è strategico nei collegamenti non solo della Penisola ma anche europei. Sono ormai diversi anni che il tema era su tutti i tavoli istituzionali e che adesso si possa procedere ad analizzare tutte le possibili soluzioni per la realizzazione dell’Alta Velocità è un passo in avanti decisivo e importante. L’infrastruttura infatti darebbe ampio respiro al settore del turismo, a quello economico e produttivo che da tempo chiede collegamenti moderni, strategici, competitivi. Nostro compito, adesso, è quello di non ritardare più le scelte decisive per il territorio: Forza Italia come sempre, garantisce il suo massimo impegno su questi aspetti fondamentali per la ripartenza del Paese".



Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia