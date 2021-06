"Complimenti ai Carabinieri e alla polizia locale di Parma che hanno individuato e arrestato quattro giovanissimi, appena ventenni, ritenuti responsabili delle aggressioni avvenute tra novembre 2020 e marzo 2021, in pieno centro storico, ai danni di adolescenti. Una operazione resa possibile perché le vittime e le loro famiglie hanno continuato a denunciare, fidandosi delle Istituzioni e delle Autorità, senza lasciarsi intimidire dalle minacce di questo gruppo violento. Sono preoccupanti le dichiarazioni del procuratore di Parma che ha messo in luce il fatto che gli aggressori, seppur ventenni, avevano già alle spalle numerosi precedenti di polizia per reati particolarmente gravi. Tutti campanelli d’allarme che devono indurre le Istituzioni a prendere serissimi provvedimenti per arginare e contrastare il fenomeno delle baby gang che ormai non può più essere ridotto a casi isolati e sporadici, ma sta diventando vero e proprio sintomo di un disagio giovanile sempre più ampio e diffuso".



Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia