"Il ministro Cingolani chiarisca in Parlamento il pasticcio procedurale e lo schiaffo politico dato ai territori sulle recenti nomine degli Enti Parco nazionali. Le trame politiche che si sono agitate intorno ai presidenti dei parchi nazionali del Circeo e della Val Grande richiedono un approfondimento serio e pubblico. Per questo chiederemo al Ministro, nel primo question time utile, di chiarire quali sono i reali motivi che lo hanno costretto a ritirare la nomina del Presidente del Parco della Val Grande, dopo che sulla stessa era stata espressa l’intesa della Regione Piemonte così come la normativa vigente prevede. Saremo inoltre costretti a chiedere se è vero che il Ministro abbia organizzato riunioni con alcuni gruppi parlamentari per discutere di nomine di Presidenti di Parco. Se fosse vero si tratterebbe di una aperta violazione della legge che individua solo nell’intesa tra il Ministero vigilante e la Regione rappresentante del territorio protetto la fonte di nomina del Presidente dell’Ente Parco. E’ evidente infatti che tali riunioni rappresentino una oscura pratica lottizzatoria che siamo certi il Ministro Cingolani smentirà con i fatti".

Così in una nota l’europarlamentare della Lega Alessandro Panza, responsabile dipartimento politiche per le aree montane della Lega.