“Massima solidarietà e totale sostegno alla collega di FI, Licia Ronzulli, vittima di aberranti attacchi dei No vax sui social. Non può esserci spazio, nella nostra democrazia, per campagne di odio contro chi si schiera dalla parte della scienza”. Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. “Occorre andare avanti con sempre più determinazione nelle vaccinazioni - continua la parlamentare azzurra -, un intero Paese non può essere ostaggio di persone che minacciano infermieri, medici, giornalisti e politici, mettendo così a rischio la salute pubblica”.