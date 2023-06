Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Universitario Gemelli di Roma per essere sottoposto nel pomeriggio "ad un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi". A dichiararlo ai giornalisti Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede. L'operazione si rende necessaria "a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti", ha aggiunto. Inoltre, spiega Bruni, la degenza durerà diversi giorni per favorire il normale decorso post operatorio.