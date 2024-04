Il ministero del Turismo ha annunciato l'intervento "Wi-Fi by Italia.it", un investimento poderoso volto a potenziare la rete di accesso wireless nei porti turistici di maggior rilevanza. Senza dubbio un'azione lodevole, che mira a promuovere la digitalizzazione del settore turistico. Tuttavia, come osservatori attenti, non possiamo ignorare che l'attenzione riservata esclusivamente ai porti turistici, spesso già beneficiari di considerevoli investimenti e iniziative, potrebbe lasciare in ombra altre realtà, altrettanto importanti, come le montagne, che costituiscono un'area del nostro Paese spesso trascurata in termini di connettività e non meno rilevanti dal punto di vista dello sviluppo e delle potenzialità turistiche - dichiara l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali Calderoli-.

È incoraggiante notare che il governo sia consapevole di queste disparità e stia lavorando per affrontarle – prosegue Panza - penso all'iniziativa del vice-premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini di interloquire con Elon Musk per implementare tecnologie come Starlink nelle aree più remote; un segnale positivo di impegno per colmare il divario digitale nel nostro Paese.

È cruciale, però, ricordare che un'Italia digitalizzata non può limitarsi a essere tale solo nei suoi punti turistici più rinomati o già sviluppati. Dobbiamo assicurarci che tutto il Paese sia adeguatamente connesso, al fine di evitare ulteriori divisioni tra regioni e regioni per garantire un'effettiva equità anche nel processo di digitalizzazione.

In conclusione, applaudiamo l'iniziativa del ministro Santanchè, ma invitiamo ad ampliare lo sguardo, affinché ogni angolo del nostro bel Paese possa beneficiare appieno dei progressi digitali in corso – conclude Panza.

