“Spesso qui al Parlamento europeo discutiamo del conflitto israelo-palestinese e delle prospettive per la sua risoluzione. Mi sembra, però, che siamo in qualche modo scollegati dalla situazione sul campo, dalla realtà della violenza che le persone che vivono in quelle terre sperimentano ogni giorno, mentre continuiamo a ripetere la nostra liturgia sulla soluzione dei due Stati come unica prospettiva possibile. Voglio essere chiaro: sono completamente d'accordo su questo punto, ma mi chiedo cosa stiamo facendo davvero nella pratica per facilitare questo risultato, poiché è evidente che il processo si è completamente arenato e la nostra Unione non sta facendo abbastanza, o nulla, per riaccenderlo. Nell'ultimo periodo abbiamo discusso di autonomia strategica, della necessità di trovare il posto dell'UE nel mondo, di essere un attore geopolitico più proattivo, soprattutto nel nostro vicinato. Non esiste prova migliore della nostra determinazione del cercare di porre fine a un conflitto che dura da troppo tempo. Abbiamo bisogno di una seria riflessione su ciò che possiamo fare, che siamo disposti a fare, e soprattutto abbiamo bisogno di azioni concrete invece di discussioni interminabili”, così in un intervento in plenaria Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.