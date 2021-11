Raffaella Paita, esponente quota Italia Viva, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a LA7:

"Oggi chi non si vaccina deve essere maggiormente penalizzato. Abbiamo la responsabilità di proteggere anche chi ha diritto di curarsi e oggi non riesce a farlo perché ha altre patologie diverse dal Covid e trova gli ospedali pieni per l’irresponsabilità di pochi".