"Il Wall Street Journal pubblica un’inchiesta sull’Italia restituendo una fotografia da brividi: sceglie di partire dalle lunghe file per i taxi che vengono utilizzate come esempio di ciò che in Italia non funziona. Ne risulta un Paese sotto ricatto di lobbies ed egoismi, con una classe dirigente al governo che non osa neppure contrapporsi agli interessi esistenti. E non osa per assenza di coraggio ma anche perché non crede nella libera concorrenza".

Così la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita.

"Questa idea fondata sul principio di tutelare sempre gli stessi per costruire rendite elettorali di posizione, non è amore per l’Italia - prosegue Paita -. Ci vuole un grande progetto di cambiamento. Un cambiamento profondo non interpretato con atteggiamenti elitari, perché ad avere bisogno di cambiamenti profondi è soprattutto la classe media e i più deboli. Se non funziona il trasporto pubblico sono l’anziano e lo studente a pagare il prezzo più grande. Se non funziona la sanità e’ il malato a pagare l’ingiustizia più odiosa perche’ non può ricorrere al privato. La rottura delle rendite è un grande tema di popolo insomma. Ed è la precondizione per rimettere in moto l’ascensore sociale. Lavoriamo per un grande progetto di cambiamento, che creda nel talento, nelle opportunità e che sconfigga gli egoismi di chi vuole i voti per non cambiare mai niente".