"Dobbiamo trovare delle iniziative in grado di aumentare il potere di acquisto e i salari degli italiani. Italia Viva è per la partecipazione agli utili dei lavoratori dentro le aziende. Per questo abbiamo sostenuto e firmato la proposta della Cisl. Chi ci sta?". Lo ha dichiarato la coordinatrice di Italia Viva, Raffaella Paita, intervenendo a Tgcom24.