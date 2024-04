"Non sono tra quanti vedono il fascismo ovunque e ogni giorno alimentano lo scontro. Ho sempre ricordato il gravissimo episodio di Ramelli, come è giusto che sia in un paese civile. Ma #Lollobrigida sta veramente esagerando. Non solo non riesce a dirsi “antifascista” ma arriva addirittura a dire che l'antifascismo ha portato tanti morti: si deve vergognare e si conferma inadatto a fare il ministro".

Lo scrive su X la coordinatrice nazionale di Italia Viva, Raffaella Paita.