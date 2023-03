"Il personale della Pa ha sofferto per un decennio di 'desertificazione', dal 2010 al 2020 c'è stato un blocco del turnover a valle della crisi finanziaria per fare spending review. Abbiamo perso 300mila persone in un decennio ma adesso il trend si è invertito: nel 2022 abbiamo ricominciato ad assumere in maniera massiva, abbiamo inserito 170mila persone di cui 156 per turnover e il resto per ampliare la pianta organica. Abbiamo un obiettivo sfidante: assumere 150.000 persone all'anno dal 2023 al 2026". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a margine della conferenza nazionale delle Camere di commercio in corso a Firenze. Per Zangrillo "la necessità di garantire questi numeri richiede una possibilità di inserimento rapida ed efficace, in grado di mettere in contatto il mercato del lavoro con la Pa".