"L’ex ministro della pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, rivolge le sue osservazioni al ministro sbagliato, meglio avrebbe fatto ad indirizzare la sua lettera aperta al ministro dell’Istruzioni Bianchi. Tanto per fare chiarezza e sgombrare il campo da equivoci, non ci sarà alcun riflesso sulle assunzioni di giovani nel settore scuola per effetto del decreto legge 44/2021, semplicemente perché il decreto non riguarda la scuola che da sempre opera con suoi autonomi bandi per l’assunzione di personale. Noi siamo di fronte ad un’occasione unica e storica per un vero cambio di passo nella pubblica amministrazione, nella scuola e abbiamo a cuore i giovani sui quali stiamo investendo e tanto”.

Lo dichiara in una nota Simona Vietina, deputata di Forza Italia.