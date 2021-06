“L’Europa ci ha chiesto un cambio di passo sui concorsi pubblici e il ministro Brunetta ha risposto con una vera e propria rivoluzione: procedure digitali, veloci e semplificate, valorizzazione delle competenze, sblocco delle procedure di selezione che erano ferme da troppo tempo anche a causa della pandemia. Un modello che potrà garantire grandi opportunità a tutti, sia ai neolaureati che ai profili già specializzati, aumentando nel contempo l’efficienza e la produttività dei servizi per cittadini e imprese. Il concorso Sud è il primo ad essere effettuato con queste nuove modalità. Forse ci vorrà tempo per interiorizzare i cambiamenti, in un paese ancora troppo spesso ancorato a logiche del passato, ma non dobbiamo arrenderci ad una pubblica amministrazione inefficiente e ingessata. Forza Italia è e resta al fianco del ministro Brunetta e della sua grande voglia di cambiare davvero ciò che non funziona nel nostro Paese”. Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo.