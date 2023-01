In un'intervista a 'L'Avvenire', il ministro della Difesa Guido Crosetto è tornato a parlare della metafora del machete utilizzata di recente e che ha suscitato parecchie polemiche. "Mi ha stufato la storia del machete venduta come fosse un atteggiamento nei confronti di persone. Ho utilizzato quel termine come mezzo per spezzare le catene che bloccano le possibilità di sviluppo e di crescita" dell'amministrazione pubblica.

"Non vorrei mai una burocrazia di centrodestra, centrosinistra o pentastellata" precisa Crosetto ma invece una burocrazia "al servizio dello Stato e capace di combattere per il futuro dell'Italia".