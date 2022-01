“Per combattere la pandemia, il governo sta seguendo una linea che ha finora dato ottimi risultati, spingendo sulle vaccinazioni anche grazie all’introduzione del green pass e del super green pass. Non è questo il momento di tornare indietro, come chiedono a gran voce i sindacati invocando il ‘tutti a casa’ per i dipendenti pubblici. Una richiesta, cavalcata anche dal Movimento 5 Stelle, incoerente con la politica portata avanti finora dall’esecutivo, e che sembra più una polemica nei confronti del ministro Brunetta. Le regole attuali prevedono già la rotazione del personale negli uffici pubblici, con un'ampia flessibilità per le singole amministrazioni, e consentono il lavoro agile anche fino al 49%, sulla base di una programmazione mensile o più lunga. Grazie all’ottimo lavoro del governo e alla grande responsabilità degli italiani che hanno scelto di vaccinarsi, l’Italia è ripartita, non possiamo certo tornare a scelte che ci riportano nei mesi più bui della pandemia”. Lo scrive in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia.