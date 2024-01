Palermo, 12 gen - "La Lega in Sicilia è al fianco del suo leader, il vicepremier e ministro Matteo Salvini, anche oggi a Palermo per l'udienza del processo della vicenda Open Arms, in cui è accusato di sequestro di persona. Salvini fermò gli sbarchi e l'immigrazione senza regole, a tutela dell'Italia e dell'Europa: siamo orgogliosi del suo operato da ministro e gli esprimiamo tutta la nostra solidarietà. Per noi, fare quanto promesso ai cittadini, e difendere la dignità e i confini del proprio Paese non può costituire reato".

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega, coordinatrice Id in commissione Libe.