“Si è concluso l’iter per l’affidamento per la durata di un anno dell’Ippodromo di Capannelle ad Hippogroup nel ruolo di custode e gestore per le sole finalità della continuità del calendario ippico del trotto e del galoppo, secondo il calendario che verrà indicato dal Mipaf. Con la firma della convezione abbiamo completato il percorso già individuato nei giorni scorsi con l’approvazione della delibera di Giunta. Ringraziamo per la collaborazione il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che già dai prossimi giorni potrà tornare a programmare le gare nell’impianto romano”.

Lo afferma Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport. “Abbiamo scongiurato la chiusura dell'Ippodromo di Capannelle, garantito la continuità delle gare, salvato i posti di lavoro e preso un impegno chiaro per la pubblicazione dell'avviso pubblico che individuerà il nuovo concessionario” conclude Onorato.