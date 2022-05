“Più di 2 miliardi di cittadini di tutto il mondo vivono in Paesi in cui l'omosessualità è illegale, un dato questo che deve farci riflettere. Nell’Unione europea invece in molte parti i diritti delle persone LGBTI sono pienamente riconosciuti, in altre invece pregiudizi e vuoti legislativi mettono a rischio le libertà personali e i diritti fondamentali. Auspichiamo che la giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia 2022, che si celebra oggi, si trasformi in un momento di riflessione collettiva su cosa possa fare la politica per rendere la nostra società ancora più inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti. Combattere con strumenti legislativi appropriati le discriminazioni e la violenza verbale e fisica contro chi esprime un orientamento sessuale diverso è un dovere civico. Ci aspettiamo dunque che l’Unione europea faccia di più, promuovendo in tutti i Paesi europei una legislazione che metta al bando l’omofobia e il razzismo e che al contempo riconosca in maniera positiva i diritti di tutti i cittadini”, così in una nota Chiara Gemma, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

