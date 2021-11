“Sorprendono le goffe parole del deputato del Pd Romina Mura per la quale oggi è assolutamente normale proporre libri di parlamentari, come quello del collega Zan, nelle scuole per ampliare l’offerta didattica. Ci chiediamo se Romina Mura appartenga a quello stesso Pd che assieme a M5S, Sinistra Italiana e Anpi, si scatenò contro il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che, a sua insaputa, venne invitata per presentare il suo libro in una scuola siciliana, suscitando la mobilitazione dell’Anpi. Assistiamo ancora una volta al vergognoso doppiopesismo di una sinistra che soffre di amnesia per la quale solo alcuni deputati hanno il diritto di intervenire nelle scuole italiane”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.