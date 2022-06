Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), interviene nella querelle tra l’allenatore Rino Gattuso e i tifosi del Valencia, sua nuova squadra, che lo accusano per alcune frasi pronunciate tra il 2008 e il 2013: “La violenza che sta subendo Gattuso, perseguitato per alcune frasi ritenute omofobe pronunciate anni fa, racconta ancora la prepotenza della lobby Lgbt che negli USA è già riuscita a emarginare ogni dissenziente, ora ci prova anche in Europa. Ma il libero pensiero non si opprime”. Adinolfi conclude: “In Italia si respira lo stesso clima di oppressione, c’è addirittura un paradossale Partito Gay che distribuisce patenti di democraticità agli avversari politici, mettendone al bando alcuni. Tutto questo è francamente insopportabile, il 12 giugno gli italiani hanno in mano il voto al Popolo della Famiglia come strumento per dire basta a queste prepotenze. Lo utilizzino”.