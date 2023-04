"L'ennesimo omicidio di Milano ai danni di un giovane nordafricano ci impone di cercare ovviamente il movente e, ci auguriamo, presto il colpevole. Ciò che c'è da dire è che questa escalation di violenza è frutto di psicopatici che non sono folli come si pensa nel linguaggio comune". Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"La psicopatia - sottolinea - è assenza di regole, di empatia e di rispetto per gli altri. Gli psicopatici non hanno sintomi psicotici ma sono semplicemente criminali. Lo abbiamo visto con Giandavide De Pau, il killer di Prati, lo abbiamo visto con tanti altri. Le cosiddette personalità borderline possono e devono essere inserite in trattamenti psicoterapici e riabilitativi ma non devono essere considerate folli. Angelo Izzo ne è un esempio classico. Accettare che esista anche il 'male' fine a se stesso deve essere uno sforzo consapevole", conclude Antoniozzi.