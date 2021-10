"Complimenti e auguri di buon lavoro a Giovanni 'Vanni' Sanna, nominato oggi dal sindaco Settimo Nizzi assessore a Cooperazione area transfrontaliera, GECT, Sviluppo economico Euromediterraneo - Isole e Servizi relativi al commercio, industria, artigianato, agricoltura, zootecnia, caccia e pesca del comune di Olbia. Per la prima volta la Lega ha un proprio assessore nella giunta della Città di Olbia, e per la prima volta la Lega elegge un proprio rappresentante nel consiglio comunale olbiese. Auguri e complimenti anche ad Alberto Zedde, che subentra all'assessore Sanna e rappresenterà la Lega nell'assemblea cittadina. Due risultati importanti, che ci consentiranno di proseguire nel dare risposte concrete alle esigenze della città e di tutti gli olbiesi. Ringrazio per il lavoro svolto in campagna elettorale e per l'ottimo esito il coordinatore provinciale della Lega di Sassari, Angelo Lorenzoni, e il coordinatore cittadino della Lega per la Gallura, Filippo Emma. Grazie a tutti i tesserati, simpatizzanti e candidati della Lega di Olbia, senza i quali non sarebbe stato possibile tutto ciò, e grazie al sindaco Nizzi che sosterremo convintamente. Ora continuiamo a lavorare per la gente e tra la gente per far aumentare il numero di amministratori della Lega in tutta la Sardegna, come ci ha insegnato Matteo Salvini, che attendiamo al più presto a Olbia per inaugurare la nostra nuova sede”.

Così Eugenio Zoffili, deputato e Coordinatore Regionale della Lega Sardegna.