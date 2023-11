“Da tutto il fronte della sinistra una improvvisa levata di scudi contro la Lega e i suoi alleati, dopo il successo del partito di Wilders in Olanda. Altro che rispetto degli elettori e della sovranità popolare: Pd e compagni si dimostrano sinceri democratici solo se la sinistra vince. Peccato per loro, però, che questo non succeda più da un pezzo, con un effetto Schlein di sconfitte che va dall'Italia all'Olanda passando per l'Argentina e non finisce qui. Fossi in loro, anziché prendersela con la Lega e i suoi alleati europei, inizierei a interrogarmi sul perché i cittadini di tutta Europa non si riconoscono nelle loro politiche, distanti anni luce dalla realtà e dai veri problemi di imprese, lavoratori e famiglie".

Così in una nota Alessandro Panza, europarlamentare della Lega.